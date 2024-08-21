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Bangladeş'te Sel Felaketi: 1,5 Milyon Kişi Mağdur Oldu

Bangladeş'te etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi sel felaketinden etkilendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 19:45
Bangladeş'te Sel Felaketi: 1,5 Milyon Kişi Mağdur Oldu

Bangladeş'te Sel Felaketi Yaşanıyor

Bangladeş'in güneydoğusundaki Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.

Durum Giderek Kötüleşiyor

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından verilen bilgilere göre, sel felaketi nedeniyle birçok yol ve ev su altında kalmış durumda. Kurtarma çalışmaları hızla sürdürülmekte.

Tehlike Alarmı

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, nehirlerdeki su seviyelerinin tehlikeli limitlere ulaştığını bildiriyor. Sel Tahmin ve Uyarı Merkezinin (FFWC) yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki nehirlerin, son 50 yılın en yüksek seviyesine çıktığı vurgulandı.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Halihazırda beş bölgede ani sel baskınları gözlemlenmekte. Bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor," şeklinde bilgi verdi.

Yağışların Süreceği Öngörülüyor

Bangladeş Meteoroloji Dairesi, bölgedeki şiddetli yağışların bir gün daha devam edeceğini açıkladı. Yetkililer felaketin boyutlarının artmasından endişe duyuyor.

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