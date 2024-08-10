Bangladeş'teki Geçici Hükümetten Azınlık Saldırılarına Kınama

Bangladeş Geçici Hükümeti Azınlıklara Yönelik Saldırıları Kınadı

Bangladeş'te yaşanan son olaylar büyük bir endişe yarattı. Geçici hükümetin baş danışmanı Muhammed Yunus, 5 Ağustos'tan bu yana ülkedeki azınlıklara yönelik yapılan "çirkin" saldırıları kınadı. Yunus, azınlık gruplarına yönelik artan tehdit ve saldırılara dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerinin özellikle Hindu, Hristiyan ve Budist aileleri koruma çağrısında bulundu.

Saldırıların Artışı ve Protestolar

İlgili haber kaynaklarına göre, ülkede eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ülkeyi terk ettikten sonra, 52 bölgede azınlıklara karşı toplam 205'ten fazla saldırı gerçekleşti. Bu olaylar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kontenjan ayrılması ile ilgili gerilimler üzerine başladı. Protestolar, Yüksek Mahkeme tarafından kontenjan oranlarının düşürülmesiyle sona erdi. Ancak, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de gözaltına alındı.

Yeni Geçici Hükümetin Tavrı

Başbakan Şeyh Hasina, yaşanan olayların ardından resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu sırada protestocular, Başbakan'ın konutunu bastı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını duyurdu. 8 Ağustos’ta Nobel ödüllü Muhammed Yunus geçici hükümetin başkanı olarak göreve başladı.