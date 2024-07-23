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Bangladeş'teki Kamu Kontenjan Protestolarında Can Kaybı 187'ye Ulaştı

Bangladeş'te kamuda kontenjan ayrılmasına karşı devam eden protestolar sonucunda ölü sayısı 187'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:55
Bangladeş'teki Kamu Kontenjan Protestolarında Can Kaybı 187'ye Ulaştı

Bangladeş'te Protestolar Duygu Dolu Anlarla Devam Ediyor

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine özel kamu kontenjanı ayrılması kararının ardından başlayan protestolar, ciddi bir şiddet dalgasına dönüştü. Son verilere göre, bu şiddet olayları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 187'ye yükseldi.

Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Yerel haber kaynağı Prothom Alo, geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının perşembe gününe kadar uzatıldığını bildirdi. Protestolarda yaralanan yüzlerce kişi hastanelere ulaştırılırken, iki binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Hastanelerde Durum Nadir Değil

Bölgedeki hastane polisi Md Bachchu Mia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların başladığı tarihten itibaren her gün ortalama 70-80 kişinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Başbakanın Suçlamaları

Bangladeş'in Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestoların şiddetinin artmasından muhalefet partilerini sorumlu tutarak bu konuda açıklamalarda bulundu.

Konuya Dair Mahkeme Kararı

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılan kontenjan oranını %30'dan %7'ye düşürme kararı aldı. Geride kalan yüzde %93'lük kısım ise liyakat esasına göre tahsis edilecek şekilde belirlenmişti. Bu mahkeme kararı ile birlikte gerginliklerde bir nebze azalma yaşanmıştı.

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