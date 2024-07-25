Bangladeş'teki Kamu Kontenjanı Protestolarında Can Kaybı 201'e Yükseldi

Bangladeş'te Protestoların Gidişatı

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapanların ailelerine ayrılan kamu kontenjanına dair alınan karar sonrasında başlayan protestolar, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 201'e yükseldi.

Şiddet Olayları ve Gözaltılar

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, özellikle Dakka şehrinde yoğunlaşan şiddet olayları sırasında, gösterilere müdahale eden güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağı döneminde mesai saatleri dışında da uygulamaları devam ediyor. Dakka Medikal Koleji ve Hastanesi'nden polis Baççu Mia'nın bildirdiğine göre, gösterilerde son günlerde üç kişi daha hayatını kaybetti; bu ölümlerle birlikte toplam can kaybı sayısı 201'e ulaştı. Ayrıca, Dakka'nın Savar bölgesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gözaltılar ve Protestoların Nedeni

Son 8 gün içerisinde 4,500'den fazla kişi, bu protestolar sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özellikle Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ve Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi üyelerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Hükümetin Aldığı Önlemler

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da kamuda kontenjanlarla ilgili bir düzenleme yaparak, bu uygulamanın oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e düşürdü. Ayrıca, kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı olacaktır. Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalması ile birlikte sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu, bazı işyerleri ve kamu kurumları hizmet vermeye başlamış durumda.