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Bangladeş'teki Öğrenci Protestoları ve Muhammed Yunus'un Liderlik Talepleri

Bangladeş'te öğrenci protestocular, geçiş hükümetinin başına Nobel Ödüllü Yunus'un geçmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:39
Bangladeş'teki Öğrenci Protestoları ve Muhammed Yunus'un Liderlik Talepleri

Bangladeş'te Öğrenci Protestoları

Bangladeş'te, öğrenci grupları geçici hükümete Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'un liderlik etmesini talep ediyor.

Protestoların Ardındaki Gerekçeler

Protesto organizatörlerinden Nahid İslam, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada, geçiş hükümetinin başına Muhammed Yunus'un gelmesini istediklerini belirtti. İslam, protesto liderlerinin Yunus ile görüştüğünü ve onun mevcut durumu değerlendirip görev üstlenmeyi kabul ettiğini ifade etti.

Yunus'un Durumu ve Geçmişi

84 yaşındaki Muhammed Yunus, uzun yıllar Başbakan Şeyh Hasina ile siyasi gerginlikler yaşadı. Yunus, "yoksulların bankacısı" olarak bilinirken, Hasina onu yoksulları sömürmekle suçladı.

Birçok ünlü isim, Yunus'un aleyhine açılan yasal sürecin durdurulması için Şeyh Hasina'ya mektup yazdı.

Parlamento Feshi Talebi

Öğrenci grupları, Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'den parlamentonun 15.00'e kadar feshedilmesini istediklerini duyurdu. Taleplerinin karşılanmaması halinde sert önlemler alacakları konusunda uyardılar.

Tarihçesi

Protestolar, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda ayrılan kontenjanların ardından başlamış; sonunda Yüksek Mahkeme kotayı azaltmıştı. Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları, Başbakan Hasina'nın askeri helikopterle Hindistan'a giderken protestocuların konutunu basmasına neden oldu.

Bangladeş, bu karmaşık süreçte yüzlerce yaşam kaybı ve çok sayıda gözaltı yaşadı. İçinde bulunduğumuz süreçte protestocular, hem geçiş yönetimi hem de adalet için mücadelelerini sürdürüyor.

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