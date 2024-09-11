Bangladeş'teki Öğrenci Protestolarında Büyük Kayıplar

Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Sonucu Aşırı Kayıplar

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, ülkede meydana gelen öğrenci protestolarında 625 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18.380 kişinin yaralandığını duyurdu.

Protestoların Nedeni

Dhaka Tribune'in haberine göre, Akmal Hüseyin Azad, Bakanlıkta üst düzey bir yetkili, Bağımsızlık Savaşı gazilerinin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik kararın ardından temmuz ayında başlayan protestoların büyüdüğünü bildirdi. Protestolar, Yüksek Mahkeme'nin kotayı düşürmesiyle geçici olarak sona ermişti.

Şiddet ve Kayıplar

Azad, yaralıların hastaneler arasında nakil edildiğini ve gelecekte benzer durumlarla başa çıkmak için sağlık personelinin eğitimine önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine dair uyarıda bulundu.

Başbakanın Kaçışı ve Nobel Ödüllü İsim

Protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a geçti. Protestolar sırasında göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu da basarak ölümler için adalet talep ettiler.

Bunların yanı sıra, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı.

Bangladeş'teki bu olaylar, ülkedeki toplumsal gerilimi ve huzursuzluğu gözler önüne seriyor. Protestoların nedenleri ve sebepleri hala tartışılıyor.