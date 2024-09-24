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Bangladeş'teki Öğrenci Protestolarında Ölü Sayısı 708'e Yükseldi

Bangladeş'te öğrenci protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısı 708 olarak güncellendi. Protestoların arka planına dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:28
Bangladeş'teki Öğrenci Protestolarında Ölü Sayısı 708'e Yükseldi

Bangladeş'te Öğrenci Protestoları ve Güncel Ölü Sayısı

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısının 708 olduğunu açıkladı. Daha önce bu sayı 625 olarak bildirilmişti.

Protestolara Neden Olan Karar

Dhaka Tribune'nin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığı, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamusal alanda kontenjan ayrılması üzerine başlayan protestolar kapsamında bir liste yayımladı. Bu listedeki veriler, ölüm sayısındaki artışı gözler önüne serdi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Üzerine Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı, ölü sayısında ilerleyen zamanlarda düzeltme, ekleme veya çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Ayrıca, 1400'ün üzerinde ölü olduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını belirtti.

Protestoların Arka Planı

Protestolar, Temmuz ayı ortasında hükümetin Bağımsızlık Savaşı gazilerinin çocuklarına yönelik kontenjan uygulaması başlatmasının ardından patlak verdi. Yüksek Mahkeme, Temmuz sonunda bu kontenjan oranını düşürünce protestolar sona erdiği duyuruldu.

Gösterilerde Yaşanan Şiddet Olayları

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, yaşamını yitirenler için "adalet" talep ederek sokaklara döküldü. Bu süreçte yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok kişi yaşamını yitirdi ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Başbakanın Sırasında Yaşananlar

Protestolar sırasında, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu esnada göstericilerin, Başbakan’ın konutunu basması dikkat çekti.

Nobel Ödüllü İsim Hükümette Görev Aldı

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümetin başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştır.

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