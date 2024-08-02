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Bangladeş'teki Protestolar: 1 Polis Hayatını Kaybetti, 100'den Fazla Yaralı Var

Bangladeş'te bağımsızlık savaşçıları için kamuda kontenjan ayrılması üzerine çıkan protestolar kanlı çatışmalara dönüştü.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:07
Bangladeş'teki Protestolar: 1 Polis Hayatını Kaybetti, 100'den Fazla Yaralı Var

Bangladeş’te Protesto Gösterileri Kanlı Çatışmalara Dönüştü

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe ayrılan kontenjanların ardından patlak veren protestolar sırasında çıkan çatışmalarda bir polis yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Çatışmaların Sebepleri

Başkent Dhaka'nın Khulna şehrinde düzenlenen gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri, plastik mermiler ve gaz bombaları ile protestoculara saldırdı. Bu müdahale sonucunda, 20'si güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 100'den fazla kişi yaralandı. Khulna Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktor, birçok öğrencinin gaz ve plastik mermi yarasıyla tedavi altına alındığını aktardı.

Protestoların Ardında Yatan Neden

Hükümetin, bağımsızlık savaşçıları için aile kontenjanı sağlama kararı, toplumda büyük bir öfkeyi tetikledi. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolar sırasında toplamda 147 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bazı kaynaklarda bu sayının 200'ü aştığı ifade edildi. Bugün, yaklaşık 2000 kişinin katıldığı gösterilerde, 18 yaşındaki bir öğrencinin mermiyle yaralandığı bildirildi.

Demonstrasyonların Yükselen Gerilimi

Protestocular, başkentin çeşitli yerlerinde toplanarak, hükümeti sloganlar eşliğinde protesto etti. Başkent Uttara’da da polisle karşı karşıya gelen öğrenciler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarına maruz kaldı. Olayların daha da büyümemesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gündemde.

Olayların ardından, Khulna'daki bir hastanenin yetkilisi, hastaneye sevk edilen dört polisten birinin hayatını kaybettiğini, diğer üç polisin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Pozisyonuyla ilgili olarak Komiser Mozammel Haque, ölen polisin protestocular tarafından dövüldüğünü duyurdu.

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