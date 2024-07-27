Bangladeş'teki Protestolar Sonrasında Ölü Sayısı 211'e Ulaştı

Bangladeş'teki Protestolarda Can Kaybı Artıyor

Bangladeş'te, bağımsızlık savaşına katılanların ailelerine ayrılan kamuda kontenjan kararına karşı düzenlenen protestolar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi.

Son Gelişmeler

New Age gazetesinin haberine göre, protestolarda yaralanan iki kişi daha, tedavi gördükleri Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Toplamda 1600'den fazla yaralının hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Protestoların sürdüğü başkent Dakka'nın bazı bölgelerinde, güvenlik güçlerinin devriyeleri artırdığı ifade edildi.

Hükümet, sokağa çıkma yasağının sekizinci gününe girdiğini belirterek, durumun normale dönmesi halinde yasağın kaldırılacağını açıkladı.

Başbakanın Açıklamaları

Protestoları tetikleyen açıklamalarını gözden geçiren Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret ederek, öğrencilere yönelik kullandığı 'gönüllüler' ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hasina, "Ben öğrencilere gönüllüler demedim. Yorumum çarpıtıldı." dedi.

Bangladeş'te 'razakar' terimi, 1971'deki bağımsızlık savaşında Pakistan güçlerine hizmet edenleri tanımlamak için kullanıldığından, oldukça olumsuz bir anlam taşımaktadır.

Protestoların Arka Planı

1971'deki bağımsızlık savaşında görev alanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasına yönelik kararın ardından başlayan protestolar, Avami Birliği ve Bangladeş Öğrenciler Birliği üyeleri arasında gerilimi artırmış, üniversite kampüslerinde polis müdahalelerine yol açmıştır. 21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kamuda kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e indirerek, liyakat esasına dayanarak dağıtılmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini belirtmiş, bazı iş yerleri ve resmi kurumlar da kısıtlı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Protestolar sonucunda şu ana kadar 211 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmektedir.