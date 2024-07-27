Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bangladeş'teki Protestolar Sonrasında Ölü Sayısı 211'e Ulaştı

Bangladeş'te kamuda kontenjan kararına karşı çıkan protestolarda ölenlerin sayısı 211'e yükseldi. Hükümet sokağa çıkma yasağını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:44
Bangladeş'teki Protestolar Sonrasında Ölü Sayısı 211'e Ulaştı

Bangladeş'teki Protestolarda Can Kaybı Artıyor

Bangladeş'te, bağımsızlık savaşına katılanların ailelerine ayrılan kamuda kontenjan kararına karşı düzenlenen protestolar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi.

Son Gelişmeler

New Age gazetesinin haberine göre, protestolarda yaralanan iki kişi daha, tedavi gördükleri Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Toplamda 1600'den fazla yaralının hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Protestoların sürdüğü başkent Dakka'nın bazı bölgelerinde, güvenlik güçlerinin devriyeleri artırdığı ifade edildi.

Hükümet, sokağa çıkma yasağının sekizinci gününe girdiğini belirterek, durumun normale dönmesi halinde yasağın kaldırılacağını açıkladı.

Başbakanın Açıklamaları

Protestoları tetikleyen açıklamalarını gözden geçiren Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret ederek, öğrencilere yönelik kullandığı 'gönüllüler' ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hasina, "Ben öğrencilere gönüllüler demedim. Yorumum çarpıtıldı." dedi.

Bangladeş'te 'razakar' terimi, 1971'deki bağımsızlık savaşında Pakistan güçlerine hizmet edenleri tanımlamak için kullanıldığından, oldukça olumsuz bir anlam taşımaktadır.

Protestoların Arka Planı

1971'deki bağımsızlık savaşında görev alanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasına yönelik kararın ardından başlayan protestolar, Avami Birliği ve Bangladeş Öğrenciler Birliği üyeleri arasında gerilimi artırmış, üniversite kampüslerinde polis müdahalelerine yol açmıştır. 21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kamuda kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e indirerek, liyakat esasına dayanarak dağıtılmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini belirtmiş, bazı iş yerleri ve resmi kurumlar da kısıtlı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Protestolar sonucunda şu ana kadar 211 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.