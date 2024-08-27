Bangladeş'teki Sel Felaketi: 27 Can Kaybı ve 5,6 Milyon Etkilenme

Bangladeş'teki Sel Felaketi Devam Ediyor

Bangladeş'te meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu nehirlerin taşması, ülke genelinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, düzenlediği basın toplantısında sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.

5,6 Milyon Kişi Etkilendi

Rıza, yaklaşık 5,6 milyon kişinin bu doğal afetten etkilendiğini belirtti. Ayrıca, sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Sel felaketi, 620 sağlık ekibinin yaralılar için sahada çalışmasına neden oldu.

Yardım Malzemeleri Yetersiz

Hasar gören evlerden dolayı tahliye merkezlerine yerleştirilen yaklaşık 510 bin kişi ve barınaklarda koruma altına alınan 34 bin 500 hayvan bulunuyor. Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoklarının mevcut olduğunu ancak uzak bölgelere yardım ulaştırmanın zorlaştığını kaydetti.

Uzak Bölgelere Ulaşamayan Yardımlar

Dhaka Tribune gazetesinin bildirdiğine göre, hükümet ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan yardımlar, uzak bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyor. Kara yollarındaki ulaşım sıkıntıları ve yeterli sayıda teknenin olmaması, sel mağdurlarına temel ihtiyaç maddelerini ulaştırmayı güçleştiriyor.

Hindistan ile Gerilim

Bunun yanı sıra, Bangladeş'teki sel felaketinin artmasında Hindistan’ın etkisi olduğu iddia ediliyor. Jagannath Üniversitesi öğrencileri, Hindistan’ın Tripura eyaletindeki barajların kapaklarını açarak Bangladeş’te sellere neden olduğunu öne sürerek protesto düzenlemişti. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

Güney Asya ülkeleri olan Hindistan ve Bangladeş, muson yağmurlarından etkilenmekte ve Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşmaktadır. Ülkeler arasındaki su paylaşımı konusunda sık sık anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.