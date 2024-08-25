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Bangladeş'teki Seller: 350 Bin Kişi Gıda ve Su Problemi Yaşıyor

Bangladeş'te şiddetli yağışlar nedeniyle 350 binden fazla kişi, gıda ve temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:49
Bangladeş'teki Seller: 350 Bin Kişi Gıda ve Su Problemi Yaşıyor

Bangladeş'te Sel Felaketi

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu meydana gelen seller, 350 binden fazla insanın gıda ve içme suyu sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Selin Etkilediği Bölgeler

Dhaka Tribune'un bildirdiğine göre, Moulvibazar'a bağlı Kulaura, Kamalganj, Rajnagar ve Juri şehirlerinde hayat olumsuz etkilenmekte. Moulvibazar’da sel sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte, düşük rakımlı bölgelerde bulunan birçok kişi ciddi gıda ve temiz su sorunları yaşamaya devam ediyor.

Etkilenen Kesimler

Nehir kenarlarında ve sulak alanlarda yaşayanlar, bu felaketten en çok etkilenen grupta yer alıyor. Sel, çok sayıda evi, kara yolunu ve tarım arazisini ciddi şekilde zarar görmesine neden oldu. Ancak, Bangladeş hükümeti, maddi zararlar hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Yıllık Muson Etkisi

Bu seller, 50'den fazla bölgeye bağlı 212 köyde etkili oldu. Her yıl haziran ile eylül arasındaki dönemde gerçekleşen muson yağmurları, bölgede büyük hasara yol açmakta. Bilim insanları, son yıllarda Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde gözlenen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ifade ediyorlar.

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