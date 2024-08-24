Bangladeş'teki Seller Can Alıyor: Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Bangladeş'te Seller Can Alıyor

Bangladeş'in güneydoğusunu etkisi altına alan yoğun yağışlar ve taşan nehirler neticesinde oluşan seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Afet Yönetimi Bakanlığı Açıklama Yaptı

Dhaka Tribune'e göre, Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı'ndan yetkili Kamrul Hasan, konuya dair gerçekleştirilen basın toplantısında, sel felaketi hakkında son durumu paylaştı.

5 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi

Hasan, selin ülke genelinde yaklaşık 5 milyon kişiyi etkilediğini ve bunlardan 18'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, selden etkilenen vatandaşların barınabileceği toplam 3,500 tahliye merkezi kurulduğunu ve bu merkezlerde 290,000'den fazla kişinin kaldığını sözlerine ekledi.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Hasan, başkent Dakka ile güneydoğudaki liman kenti Chattogram arasındaki ana kara yolunun bir kısmının su altında kalması nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığını ifade etti.

İklim Değişikliği Etkisi

Her yıl haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağmurları, Bangladeş'te ciddi hasarlara sebep oluyor. Bilim insanları ise, son yıllarda Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde gözlemlenen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.