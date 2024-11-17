Bangladeş'ten Hindistan'a Şeyh Hasina'nın İadesi Talebi

Hasina'nın İadesi İçin Yeni Gelişmeler

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" olan Muhammed Yunus, Yeni Delhi yönetiminden 5 Ağustos'ta Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesini talep edeceklerini duyurdu.

Yunus'un Açıklamaları

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Yunus, görevdeki 100. günü dolayısıyla yayımladığı ulusa sesleniş konuşmasında, protestolar sırasında yaşanan ölümlerden ve Hasina'nın da sorumlu olduğundan bahsetti. "Ağustostaki protestolar sadece bir başlangıç; Hasina'nın iktidarı dönemi boyunca yaşanan tüm insan hakları ihlalleri soruşturulacak," dedi.

Yunus ayrıca, "İstanbul'da Devrik otokrat Hasina'nın Hindistan'dan iadesini isteyeceğiz. Bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ile de görüşmeler yaptım," ifadelerini kullandı.

Seçim Reformları ve Gelecek Planları

Yunus, hükümetinin en önemli görevinin iktidarı bir seçilmiş hükümete devretmek için yeni seçimler yapmak olduğunu belirtti, ancak seçim tarihine dair bir açıklama yapmadı. Seçim sistemi ile ilgili çeşitli reformların öncelikli olarak uygulanacağını kaydeden Yunus, reformlar tamamlandıktan sonra yeni seçim için bir yol haritası sunacaklarının sözünü verdi.

Interpol Talebi ve Protestolar

Bangladeş'teki geçici hükümet, Hasina ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için 12 Kasım'da Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etmişti.

Söz konusu iade talebi, daha önceki açıklamalar doğrultusunda, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı sırasında görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararını protesto eden öğrenci gösterilerinin meydana gelmesinin ardından gündeme gelmiştir. Temmuz ayının ortasında başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle son bulmuştu.

Ancak, gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olayları sonrası, Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı yasaklanmış, protestocular da yaşamını yitirenler için adalet talep etmek amacıyla tekrar sokağa dökülmüştür. Gösteriler sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştır.

Olaylar sonunda, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmesi, protestocuların öfkesini daha da artırmıştır. Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştır.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında toplamda 708 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.