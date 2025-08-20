Bangladeş'ten Hindistan'da Avam Birliği Faaliyetlerine Kritik Uyarı

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in lideri olduğu Avam Birliği'nin Yeni Delhi ve Kalküta'da ofis açtığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bangladeş vatandaşlarının, özellikle Avam Birliği lider ve aktivistlerinin Hindistan topraklarında kalmaları ve ofis kurmaları da dahil olmak üzere Bangladeş çıkarlarına karşı yürüttükleri her türlü siyasi faaliyetin ülkeye yönelik açık bir hakaret olduğu vurgulandı.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin Bangladeş kamuoyunda tepkilere yol açabileceğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Bu gelişme, Hindistan ile karşılıklı güven ve saygıya dayanan iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesini tehlikeye atmakta ve Bangladeş'te devam eden siyasi dönüşüm üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, ancak gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular yeniden sokaklara çıkarak, gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısı yaptı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Şiddet olayları artarken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.