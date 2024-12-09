Bangladeş ve Hindistan, Eski Başbakan Hasina'nın Ziyaretinin Ardından İlk Kez Görüştü

Bangladeş ve Hindistan'dan Kritik Görüşme

Bangladeş ve Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in 5 Ağustos'ta Hindistan'a gitmesi sonrasında ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Bu tarihi buluşma, iki ülke arasındaki gerginliklerin giderilmesi amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Görüşmeler Dakka'da Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşen görüşmeye, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misra ve Bangladeşli yetkili Jashim Uddin katıldı. Taraflar, son dönemde artan gerginlikleri azaltmanın yollarını ele aldı.

Protestolar ve Gerginlik

Bangladeş ve Hindistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine, Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna düzenlenen protestoculardan kaynaklanan saldırı yol açtı. Ayrıca, Bangladeş'teki son olaylardan da etkilenerek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tedirgin bir dönemden geçti.

Bangladeş'teki Protestolar

Öte yandan, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocukları için kamu kontenjanı ayrılması kararı ile başlayan öğrenci protestoları, bu yılın Temmuz ayında alevlenmişti. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını azaltması ile bu protestolar son bulmuştu, ancak şiddet olayları özellikle Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından yeniden koşulları gerdi.

Başbakan'ın Hindistan Ziyareti

Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos tarihinde resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a geçiş yaptı. Bu sırada, Başbakan'ın konutunu basan göstericiler, olayların sonucunda hızla artan bir huzursuzluk yaşattı.

Geçici Hükümet İle Yeni Dönem

Ayrıca, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin etti ve göreve başladı. Bu gelişme, Bangladeş'teki siyasi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.