DOLAR
34,82 -0,07%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.993,3 -1,61%
BITCOIN
3.470.411,12 0,14%

Bangladeş ve Hindistan, Eski Başbakan Hasina'nın Ziyaretinin Ardından İlk Kez Görüştü

Bangladeş ve Hindistan, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'a gitmesinin ardından ilişkileri düzeltmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:41
Bangladeş ve Hindistan, Eski Başbakan Hasina'nın Ziyaretinin Ardından İlk Kez Görüştü

Bangladeş ve Hindistan'dan Kritik Görüşme

Bangladeş ve Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in 5 Ağustos'ta Hindistan'a gitmesi sonrasında ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Bu tarihi buluşma, iki ülke arasındaki gerginliklerin giderilmesi amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Görüşmeler Dakka'da Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşen görüşmeye, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misra ve Bangladeşli yetkili Jashim Uddin katıldı. Taraflar, son dönemde artan gerginlikleri azaltmanın yollarını ele aldı.

Protestolar ve Gerginlik

Bangladeş ve Hindistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine, Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna düzenlenen protestoculardan kaynaklanan saldırı yol açtı. Ayrıca, Bangladeş'teki son olaylardan da etkilenerek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tedirgin bir dönemden geçti.

Bangladeş'teki Protestolar

Öte yandan, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocukları için kamu kontenjanı ayrılması kararı ile başlayan öğrenci protestoları, bu yılın Temmuz ayında alevlenmişti. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını azaltması ile bu protestolar son bulmuştu, ancak şiddet olayları özellikle Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından yeniden koşulları gerdi.

Başbakan'ın Hindistan Ziyareti

Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos tarihinde resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a geçiş yaptı. Bu sırada, Başbakan'ın konutunu basan göstericiler, olayların sonucunda hızla artan bir huzursuzluk yaşattı.

Geçici Hükümet İle Yeni Dönem

Ayrıca, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin etti ve göreve başladı. Bu gelişme, Bangladeş'teki siyasi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
AB: Suriye'ye Güvenli Dönüşler İçin Koşullar Henüz Uygun Değil
3
İzmir'de Cinayet: Eda Kuş Toprağa Verildi
4
Şam'da Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Coşkulu Kutlamalar
5
Mısır'dan İsrail'in Suriye'deki İşgaline Sert Tepki
6
Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi: Yoon Suk Yeol’un Başkomutanlık Yetkisi Devam Ediyor
7
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Suriyeli Sığınmacılar Vatanlarına Dönmelidir'

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!