Bangsamoro Parlamentosu'nun Seçimleri 2026'ya Ertelendi

Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) için planlanan ilk parlamento seçimlerinin, Mayıs 2026'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, Temsilciler Meclisi, 198 'evet' ve 4 'hayır' oyu ile bu ertelemeyi onayladı.

Ertelemenin Nedeni

Bu kararın başlıca savunucusu olan Temsilciler Meclisi Üyesi Zia Alonto Adiong, ertelemenin ortaya çıkan yasal sorunları ele almayı, daha geniş siyasi katılımı sağlamayı ve ilgili paydaşların seçim sürecini daha iyi anlamalarına olanak tanıyacağını belirtti.

Yeni Düzenlemeler ve Süreç

Oylama sonucu kabul edilen HB 11144 yasa tasarısı, BARMM seçimlerinin yeniden planlanmasını önerirken, mevcut Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) yönetim süresinin sona ermiş sayılmasına da zemin hazırlamaktadır. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, BARMM'nin sürekliliği için 2026'da göreve başlayacak olan seçilmiş haleflere kadar 80 geçici üye atama yetkisine sahiptir.

Meclis Başkanı'nın Açıklamaları

Meclis Başkanı Ferdinand Martin Romualdez, bu ertelemenin BTA'nın resmi talebiyle örtüştüğünü ve tam anlamıyla işleyen demokratik bir BARMM hükümeti için kritik görevlerin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ertelemenin bir gecikme değil, BARMM için sağlam ve sürdürülebilir bir özerk hükümet oluşturma amaçlı gerekli bir adım olduğunu dile getirdi.

Demografik Bilgiler

Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor. Bu halk, 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı bir özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasasını kabul etmişti. Bu süreçte, barış görüşmeleri sonucunda Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.