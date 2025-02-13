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Banjul Büyükelçisi Oba, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Favorilerini Seçti

Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında öne çıkan kareleri belirledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:26
Banjul Büyükelçisi Oba, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Favorilerini Seçti

Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'dan Önemli Seçim

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih ettiği fotoğrafları belirledi. Bu etkinlik, Türk fotoğrafçılığının başarısını ve sanatsal yeteneklerin çeşitliliğini ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Oylama Süreci ve Etkinlik

Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği bu yılki oylama süreci, profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından gönderilen bir dizi etkileyici kareyi içeriyor. Oylamanın amacı, yıl boyunca kaydedilen en etkileyici anları sergileyerek, bu alanın gelişimine katkıda bulunmak olarak tanımlanıyor.

Büyükelçi Oba'nın seçimleri, fotoğraf sanatına verdiği önemi ve Anadolu Ajansı'nın bu alandaki katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür etkinlikler, kültürel etkileşimi teşvik ederken, Türk sanatçıların uluslararası alanda daha fazla görünür olmasını sağlıyor.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gambiya Büyükelçisi Oba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gambiya Büyükelçisi Oba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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