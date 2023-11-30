Bankacılık Skandalının Gizemli Yüzü: Seçil Erzan Kapalıçarşı’da Kimden Para Aldı?

Seçil Erzan’ın Gizli Tuttuğu Kişi Kim?

‘Korkuyorum, ismini asla söyleyemem’

Bankacılık sektöründe büyük bir dolandırıcılık skandalına karışan Seçil Erzan, savcılıkta verdiği ifadede birçok kişiyle yaptığı para alışverişinin detaylarını anlattı. Ancak Kapalıçarşı’da birinden para aldığını söylediği bir kişinin ismini vermekten kaçındı. Erzan, bu kişiden çok korktuğunu ve ismini asla söyleyemeyeceğini belirtti.

PARA ALDIĞI KİŞİLERİ TEKER TEKER SAYDI AMA…

Tutuklanan Seçil Erzan, savcılıkta verdiği ifadelerde zaman, mekan ve kişi ayrıntılarını çoğunlukla eksiksiz verdi. Yakın çevresi, tefeciler, futbolcular ve diğer tanınmış isimlerle ilgili birçok bilgiyi paylaştı. Fakat gizlemeye çalıştığı ve bahsetmek istemediği kişiler de vardı. Bunlardan biri de Kapalıçarşı’da para aldığını itiraf ettiği bir şahıs. Erzan, bu kişi hakkında hiçbir ipucu vermeyerek “Çok korkuyorum” dedi. Erzan, yüksek faizle para aldığı birçok ismi saymasına rağmen Kapalıçarşı’daki bu ‘korktuğu' kişinin kim olduğu hâlâ bilinmiyor.

‘KORKUYORUM, SÖYLEYEMEM’

Bu kişi ilk defa Erzan’ın savcılıktaki ifadesinde ortaya çıktı. Erzan, kimlerden para aldığını anlatırken bu kişiden “Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum” şeklinde bahsetti. Bu durum hem polisin hem de savcılığın ilgisini çekti ve kayıtlara geçti. Erzan mahkemedeki ifadesinde de bu kişinin kimliğini açıklamadı. Nazlı Can’ın ve Erzan’ın bu tür para ilişkileriyle ilgili ifadelerinde de bu şahsın kimliğine dair bir ayrıntı yok.