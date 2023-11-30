Bankacılık Skandalının Gizemli Yüzü: Seçil Erzan Kapalıçarşı’da Kimden Para Aldı?

Seçil Erzan, bankacılık skandalında para aldığı birçok kişiyi savcılığa bildirdi. Ama Kapalıçarşı’da birinden para aldığını söylediği gizemli kişinin ismini vermedi. Erzan, bu kişiden çok korktuğunu söyledi.

Bankacılık Skandalının Gizemli Yüzü: Seçil Erzan Kapalıçarşı’da Kimden Para Aldı?
Yayın Tarihi:

Seçil Erzan’ın Gizli Tuttuğu Kişi Kim?

‘Korkuyorum, ismini asla söyleyemem’

Bankacılık sektöründe büyük bir dolandırıcılık skandalına karışan Seçil Erzan, savcılıkta verdiği ifadede birçok kişiyle yaptığı para alışverişinin detaylarını anlattı. Ancak Kapalıçarşı’da birinden para aldığını söylediği bir kişinin ismini vermekten kaçındı. Erzan, bu kişiden çok korktuğunu ve ismini asla söyleyemeyeceğini belirtti.

PARA ALDIĞI KİŞİLERİ TEKER TEKER SAYDI AMA…

Tutuklanan Seçil Erzan, savcılıkta verdiği ifadelerde zaman, mekan ve kişi ayrıntılarını çoğunlukla eksiksiz verdi. Yakın çevresi, tefeciler, futbolcular ve diğer tanınmış isimlerle ilgili birçok bilgiyi paylaştı. Fakat gizlemeye çalıştığı ve bahsetmek istemediği kişiler de vardı. Bunlardan biri de Kapalıçarşı’da para aldığını itiraf ettiği bir şahıs. Erzan, bu kişi hakkında hiçbir ipucu vermeyerek “Çok korkuyorum” dedi. Erzan, yüksek faizle para aldığı birçok ismi saymasına rağmen Kapalıçarşı’daki bu ‘korktuğu' kişinin kim olduğu hâlâ bilinmiyor.

‘KORKUYORUM, SÖYLEYEMEM’

Bu kişi ilk defa Erzan’ın savcılıktaki ifadesinde ortaya çıktı. Erzan, kimlerden para aldığını anlatırken bu kişiden “Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum” şeklinde bahsetti. Bu durum hem polisin hem de savcılığın ilgisini çekti ve kayıtlara geçti. Erzan mahkemedeki ifadesinde de bu kişinin kimliğini açıklamadı. Nazlı Can’ın ve Erzan’ın bu tür para ilişkileriyle ilgili ifadelerinde de bu şahsın kimliğine dair bir ayrıntı yok.

Öne Çıkanlar
Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri
Evde yufka yok nasıl börek yapacağım derdine son! Yufkasız börek tarifinin sırrı açığa çıktı Evde yufka yok nasıl börek yapacağım derdine son! Yufkasız börek tarifinin sırrı açığa çıktı
Yeşil Çay Nasıl Hazırlanmalı ve Nasıl Tüketilmelidir? Yeşil Çay Nasıl Hazırlanmalı ve Nasıl Tüketilmelidir?
Çok Okunanlar
Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar için yeni maaş tablosu Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar için yeni maaş tablosu Elazığ Esnafı Onun Peşinde: Daha 11 Yaşında Ama 60 Suçtan Kaydı Var Elazığ Esnafı Onun Peşinde: Daha 11 Yaşında Ama 60 Suçtan Kaydı Var Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın! Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın! Meral Akşener ile Özgür Özel'den Açıklama: Seçim Öncesi İttifak Olacak Mı? İşte Yanıtı! Meral Akşener ile Özgür Özel'den Açıklama: Seçim Öncesi İttifak Olacak Mı? İşte Yanıtı! CHP'li belediye başkanından bomba karar: Aday olmayacak CHP'li belediye başkanından bomba karar: Aday olmayacak Naci Görür 7,4'lük deprem beklediği ili açıkladı Naci Görür 7,4'lük deprem beklediği ili açıkladı