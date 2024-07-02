Bankalarda vadeli hesabı olanlar dikkat! 81 ildeki milyonlarca vatandaşa etki edecek

TC Merkez Bankası'na (TCMB) göre, 21 Haziran haftasında vadesi 3 ay ve daha kısa olan TL mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 58,38 oldu. Üç ay sonra mevduat faizi yüzde 60'ın altına düştü.

Mevduat faizlerinin 19 Nisan haftasında %68,88 ile zirveye ulaştı. En geç mevduat faizleri bu zirvenin 10 puan altında. Bankacılık sektörünün toplamdaki mevduatı, 21 Haziran'da sona eren haftada bir önceki hafta verilerine göre 104,8 milyar lira daha artarak 16,9431 trilyon liraya ulaştı.

"TCMB'den yeni adım"





Mevduat faiz oranlarındaki düşüşe rağmen Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni düzenlemeler yapıldı. TCMB, Asgari Karşılık Zorunlu Karşılıklara (Rezervlere) İlişkin Tebliğ Madde 10, 'Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma' adlı Madde kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, Tebliğ'in "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlığına sahip 10'uncu maddesi 21 Haziran tarihinden itbaren geçerli olmak kaydıyla yürürlükten kaldırıldı.

Bu, bankalara ilave zorunlu karşılık sağlamayı amaçlamaktadır. Kaldıraç oranları Bankaların TCMB'nin belirlediği esaslara göre uyguladığı ücretler 21 Haziran'dan itibaren kalkmış olurken TCMB, kaldıraç oranlarına dayalı zorunlu karşılık zorunluluğunu ortadan kaldırarak banka maliyetlerini düşürmeye ve bankaların mevduat tarafındaki tıkanıklığı gidermeye yönelik adımlar atmış oldu.