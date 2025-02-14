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Banu Parlak'ın Güzellik Merkezi Davasında Karar Açıklandı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında beraat ve düşme kararları verildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:47
Banu Parlak'ın Güzellik Merkezi Davasında Karar Açıklandı

Banu Parlak'ın Güzellik Merkezi Kurşunlama Davasında Gelişmeler

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin olarak 11 sanığın yargılandığı davada önemli kararlar alındı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan beraat ettiğine hükmetti.

Duruşmaya Nesnel Destek ve Savunmalar

Duruşmaya tutuklu 5 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu. Dilan Polat'ın avukatı, Engin Polat'ın annesinin Rizeli olduğunu belirterek, müvekkilinin Rize'ye şube açmak için gittiğini, bu süreçte Gürcistan'a geçtiklerini ve suçlamalara dair somut delil bulunmadığını savunarak beraat talep etti.

Sanıklardan Dikkat Çeken Savunmalar

Tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız, son savunmasında "Örgüt kapsamında yapmadım. Bireysel olarak suçu işledim. Ben ilk kez cezaevine girdim, ilk kez suç işledim," ifadeleriyle dikkat çekti. Diğer sanıklar ise herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararları ve Sonuçları

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Polat ailesi aleyhine olan "mala zarar verme azmettirme" suçunun şikayete bağlı olduğunu ifade ederek bu konuda düşme kararı verdi. Ayrıca, "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçunda yeterli delil yokluğundan beraat kararı verildi.

Tutuklu sanıklardan Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili, "kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay, "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan ise 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Diğer sanık Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu için de benzer cezalara hükmedildi. Onur Abiç ise her iki suçtan beraat etti.

Müşteki Banu Parlak’ın Şikayetini Geri Çekmesi

Müşteki Banu Parlak, "mala zarar verme" yönünden şikayetini geri çektiği için tutuklu tüm sanıklar hakkında düşme kararı verildi ve tutuklu 5 sanık tahliye edildi. Mahkeme, firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir’in dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

İddianame Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtilmişti. Sanık Engin Polat'ın, Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlemesi amacıyla organize suç örgütü ile irtibat kurduğu iddiaları yer alıyordu.

İddianamede, sanıkların "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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