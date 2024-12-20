Banu Parlak'ın Güzellik Merkezinin Kurşunlanması Davasında Mütalaa Açıklandı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik kurşunlama olayıyla ilgili davada, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanık, ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme’den yargılandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Burada savcı, müşteki Banu Parlak'ın, silahlı saldırıdan önce sanık Dilan Polat ile arasında husumet bulunduğunu ve bu süreçte sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini belirtti.

Saldırı Planı ve Organize Suç Bağlantıları

Savcının mütalaasında, Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantıları aracılığıyla kamuoyuna 'Daltonlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari liderleri ile iletişime geçtiği ifade ediliyor. Bu süreçte, Beratcan Gökdemir'in sanık Batuhan İnci’ye saldırı talimatı vererek, sanıkların Banu Parlak Güzellik Salonu'na iki ayrı silahlı saldırı düzenlediği vurgulandı.

Olay sonrası sanıkların bulunduğu evde silahlarla yakalandıkları ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Mütalaada, Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi nedeniyle tüm sanıklar yönünden 'mala zarar verme' suçundan düşme kararı verilmesi talep edildi.

Ceza Talepleri ve İddianame Detayları

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar içinse farklı suçlardan 5 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, firari sanıkların dosyalarının ayrılması gerektiği ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Dilan Polat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tehdit mesajı ve sonrasındaki eylemler detaylandırıldı. Bu durum, sanıkların silahlı eylemlerinde organize suç unsurlarının varlığını gösteriyor.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.