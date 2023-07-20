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Baraj Doluluk Oranları! 20 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj Doluluk Oranları! 20 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 20 Temmuz Perşembe 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 20 Temmuz Perşembeİstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz Perşembe barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yer alan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de yer alan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18Temmuz 2023 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! 20 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul 20 Temmuz baraj doluluk oranı %40.07 'dir.

GÜNCEL : İstanbul 11Temmuz Perşembe gününden itibaren barajların doluluk oranı %40.07 bir şekilde açıklandı. Matematiksel bir şekilde açıklamak gerekirse barajların yaklaşık beşte ikisi yani 5'te 2'si doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

20 Temmuz Perşembe günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

Baraj Doluluk Oranları! 20 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

20 Temmuz Perşembe günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %39.11 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna bununla birlikte toplam doluluk oranıysa %46.36 'dır. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

Baraj Doluluk Oranları! 20 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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