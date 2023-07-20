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Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Temmuz 2023 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Temmuz 2023 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 20 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 TEMMUZ 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

20 Temmuz 2023 günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %39.91 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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