Baraj suları geri çekilince ortaya çıkan köy, tarihi ve gizemli hikayesiyle merak uyandırıyor

Çoruh Nehri’nde yer alan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise beşinci sırada gelen kemer barajıdır. 275 metre yüksekliğe sahip olan bu baraj, elektrik üretimini sürdürmektedir.

Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle geçen yıl 22 Kasım’da su toplamaya başladı. Bu süreçte Yusufeli ilçesinin yanı sıra Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri göl sularına gömüldü. Su toplama işlemi bittikten sonra baraj, Ocak ayında tam verimle elektrik üretmeye başladı.

Çeltikdüzü köyü, baraj sularına maruz kalan 10 köyün sonuncusu ve biriydi. 164 evin bulunduğu köyün yarısı gölün dibine gömülürken, diğer yarısı ise göl kenarında yaşamaya devam etti.

Baraj gölü seviyesi düşünce, bayrakla birlikte cami, sağlık merkezi, okul ve evler de tekrar görünmeye başladı. Bölge sakinleri, eski anılarını tazelemek için suyun geri çekildiği yere akın etti.

Yusufeli Barajı’nın su toplamaya başlamasıyla birlikte sular altında kalan Çeltikdüzü köyünde yaşayanlar, suların geri çekilmesiyle birlikte evlerine geri döndü. Sular altında kalan cami, okul, sağlık ocağı, evler ve tarım arazilerinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte köylüler, eski yaşamlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Serhat İnce, suların Nisan ya da Mayıs ayında tekrar yükseleceğini belirterek, “Kısada olsa özlem gideriyoruz” dedi.