Barajlardaki son durum açıklandı: 4 haftalık sürecin ardından barajlarda doluluk oranı ne oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın etkisiyle İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Bu yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında belirgin bir artış yaşandığı belirtildi.

İstanbul için yapılan şiddetli sağanak yağış uyarılarının öncesinde baraj doluluk oranlarında ciddi sorunlar olduğu belirtilmişti. 11 Kasım tarihinde yapılan açıklamada baraj doluluk oranlarının yüzde 16.18 olduğu ifade edilmişti. 7 Aralık tarihinde ise belirtilen bu oranın 35.04 seviyesine çıktığı açıklandı.

ISKİ tarafından yapılan son paylaşımda ise son 28 günün sonunda İstanbul baraj doluluk oranlarının yüzde 35.68 seviyesine çıktığı belirtildi.

Son verilere göre 28 günlük yağış periyodunun ardından yüzde 19.50 oranında bir artış gözlemlendi. Bunun yanı sıra hafta sonu için de Meteoroloji kaynaklarından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu yağışların sonrasında baraj doluluk oranlarındaki gelişmeleri ise zaman gösterecek.