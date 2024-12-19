Barbara Leaf, Şam'ı Ziyaret Edecek: ABD'nin Suriye ile Diplomatik İlişkilerinin Yeniden Başlangıcı

Barbara Leaf'ın Şam Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, gelecek günlerde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Axios haber sitesi, Leaf'ın bu ziyareti sırasında önemli temaslarda bulunacağını duyurdu.

Diplomatik Angajman ve Esed Rejimi

Leaf'ın planlanan ziyareti, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin detayları hakkında henüz daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Barbara Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak. Bu durum, ABD'nin bölgedeki diplomatik tutumunu gözler önüne seriyor.

Washington Yönetiminden Beklentiler

Axios'un yayımladığı habere göre, Washington yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini belirtmişti ve somut adımların atılması durumunda ABD'li yetkililerin Suriye'ye gönderilebileceğini ifade etmişti.