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Barış Aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Taziye

İşgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da taziye merasimi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:27
Barış Aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Taziye

İsrail Askerlerinin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Taziyeler Kabul Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, Aydın'ın Didim ilçesindeki dede evinde taziyeleri kabul etti.

Aydın'da Taziye Ziyaretleri

ABD'de yaşayan Pakistan kökenli Hamid Mazhar Ali, annesi ile birlikte geldiği Altınkum Mahallesi'nde, eşinin arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi. Ali burada gelen misafirlerin taziyelerini kabul etti.

Üzgün olduğu gözlemlenen Ali, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinin Türkiye’ye hava yoluyla getirilmesi ve Didim’de defnedilmesi planlanıyor.

Barış İçin Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçekleştirilen barışçıl bir gösteri sırasında, katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek vermek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı ve Filistinli bir hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçı ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. Daha önce de 2003 yılında, İsrail buldozeri tarafından ezilen ABD vatandaşı Rachel Corrie bu harekete katılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini kınayarak, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hukuk önünde hesabını vermesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

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