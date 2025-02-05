Barış Pınarı Bölgesinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Barış Pınarı Bölgesinde Terörle Mücadele Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada Öne Çıkanlar

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede güvenliği sağlama ve terörle mücadelesinin devam ettiğini göstermektedir.