Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist, Barış Pınarı bölgesine sızmak isterken Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyonuyla durduruldu. Bakanlık, 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubunun sızma girişiminin engellendiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerden 9'unun etkisiz hale getirildiği belirtildi.