Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist, Barış Pınarı bölgesine sızmak isterken Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyonuyla durduruldu. Bakanlık, 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubunun sızma girişiminin engellendiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerden 9'unun etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

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