Barış Pınarı'nda 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Önemli Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Görev Başında

MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.