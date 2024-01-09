Bariyere çarpan otomobil parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı!

Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye giden bir otomobil, bariyerlere çarpıp parçalandı. Otomobilde bulunan Serhat Yılmaz (30) ve Emirhan Bodur (28) kaza yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bariyere çarpan otomobil parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı!
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Karadeniz Sahil Yolu’nda saat 12.00 civarında kaza oldu. Altan Ekdin yönetimindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, Trabzon’dan Rize’ye giderken yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyere çarptı. Kazada, otomobilin tavanı ve motor kaputu parçalanıp, yola saçıldı.

kaza

Serhat Yılmaz ve Emirhan Bodur, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi, Altan Ekdin ve Durmuş Karaköse ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar, ilk yardımın ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

kaza

Kazadan dolayı yolda uzun araç sırası oluştu. Parçalanan aracın, çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Karadeniz turu yapan 4 arkadaşın, Samsun’dan başlayıp, Artvin’e kadar gezecekleri belirlendi. Kaza hakkında inceleme devam ediyor.

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