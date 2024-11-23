Barselona'da Yüksek Kiralara Karşı Büyüyen Protesto

Barselona'da Kiralara Karşı Büyük Gösteri

İspanya'nın önemli turistik merkezlerinden Barselona, yüksek kiralar nedeniyle binlerce protestocuya ev sahipliği yaptı. Kiracılar Sendikası ve destekleyen 4 bin sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla gerçekleşen gösteride, Katalonya'nın özerk bölgelerinden gelen kalabalık gruplar da yer aldı.

Kira Artışları Protesto Edildi

Katılımcılar, "Artık bitti. Herkes için onurlu bir oda için kiraları düşürün" yazılı pankartlar eşliğinde yürüyerek, son yıllarda artış gösteren kiralara karşı seslerini yükselttiler. Katalonya Konut Ajansından alınan verilere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde imzalanan kira sözleşmeleri, 2014'ün aynı dönemine göre neredeyse %70 daha yüksek olarak kaydedildi. Ortalama kira bedeli 667 avrodan 1131 avroya yükseldi.

Kiracılar Sendikası'ndan Sert Uyarılar

Kiracılar Sendikası, mevcut kira durumunu sürdürülebilir bulmadıklarını belirterek, %50 indirim, süresiz kira sözleşmeleri ve spekülatif fiyat artışlarının yasaklanması gibi talepler ortaya koydu. Sendika sözcüsü Enric Aragones, "Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmalara bundan böyle göz yummayacağız. Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse kira ödememe eylemi başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Ülke Genelinde Tepkiler Büyüyor

Barselona'daki gösterilere ek olarak, Oviedo, Jerez ve Burgos gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi. Yapılan son anketler, konut sorununu İspanyolların en çok endişe duyduğu konular arasında üçüncü sıraya yerleştiriyor. Geçtiğimiz ay Madrid'de de kira artışlarına karşı büyük bir eylem gerçekleştirilmişti.

Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde, turistik kiralamaların artışı halkın tepkisini çekerken, zaman zaman turistlere karşı protestoların da yapıldığı gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.