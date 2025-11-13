Bartın'a Yeni Spor Tesisleri: Ulus ve Kozcağız'a Yatırım

Bartın'a Yeni Spor Tesisleri Hayata Geçiyor

Ulus ve Kozcağız projeleri Spor Toto tarafından onaylandı

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Bartın’a kazandırılacak yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından onaylanan projeler arasında Ulus'ta bin kişilik betonarme tribün, soyunma odaları ve bir güreş salonu ile Kozcağız beldesinde 24 çarpı 44 metre ölçülerinde ışıklandırmalı sentetik çim halı saha, ışıklandırmalı tenis kortu, ışıklandırmalı basketbol ve voleybol sahası ve bin ve kişilik çelik portatif tribün yer aldı.

Aldatmaz, yapılan bu yatırımların sadece spor altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, gençlerin sosyalleşmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Vekil Aldatmaz, "Bartın’ın dört bir yanında gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirmek, onları sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Ulus’ta, Kozcağız’da ve diğer bölgelerimizde hayata geçirdiğimiz projelerle hem spor altyapımızı güçlendiriyoruz hem de gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "Bartın’da son dönemde birçok halı saha, gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve antrenman tesisi hizmete açıldı. Gençlerimizin ilgisi bizi motive ediyor. Bu yatırımlar sayesinde artık her ilçemizde, her beldemizde gençlerimize uygun spor alanları bulunuyor" dedi.

Bartın’da spora gönül veren herkes için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Aldatmaz, konuşmasının sonunda ise "Bu güzel eserlerin Bartın’a kazandırılmasında emeği olan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bartın halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Aldatmaz son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

BARTIN’A YENİ SPOR TESİSLERİ YAPILACAK