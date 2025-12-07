Bartın'da 30 Kilometrelik Kovalamaca: Dur İhtarına Uymayan Sürücü Büyükkızılkum'da Yakalandı

Bartın'da dur ihtarına uymayan 74 ABN 335 plakalı araç 30 km süren kovalamacanın ardından Büyükkızılkum Plajı'nda durduruldu; iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 03:46
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 03:46
Kısa Özet

Bartın'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 30 kilometre sürdü. Takip edilen araç, Büyükkızılkum Plajı yakınlarında durduruldu; iki şüpheli gözaltına alındı.

Kovalamacanın Seyri

Olay, Bartın Gölbucağı Kavşağı yakınlarında başladı. Polis ekiplerinin dur uyarısına uymayan 74 ABN 335 plakalı araç hızla kaçtı. Araç önce sanayi bölgesine, ardından İnkumu yoluna yöneldi. Polis ekipleri aracı takibe aldı ve durdurmak için çeşitli noktalarda tedbir aldı.

İnkumu yolunu kapatan ekipleri fark eden sürücü, Gürgenpınarı Köyü istikametine saparak patika ve ara yollardan Büyükkızılkum Köyü yönüne ilerledi. Polis, aracın geçtiği tüm güzergahlarda barikatlar kurup yolları kapatarak önlem aldı.

Durdurma ve Gözaltılar

Kovalamaca sonunda araç Büyükkızılkum Plajı yakınlarında patika yola girince durdu. Yolun bitmesiyle araçtan inen şahıslar yürüyerek kaçmaya çalıştı; ancak şehir içi trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar. Olay yerine gelen Asayiş ve Narkotik Şube ekiplerinin desteğiyle şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sürücünün M.Ö, yanındaki şahsın ise M.Y olduğu belirlendi.

Narkotik İncelemesi ve Araç İşlemi

Kovalamaca sırasında polis, kaçan şahısların araç camından yol kenarına parça halinde paketler attığını tespit etti. Narkotik polisleri, paketlerin savrulduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Olay yerindeki işlemlerin ardından araç, çekici ile Bartın Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Aracın narkotik ekipleri tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

