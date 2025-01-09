Bartın'da 58 Yıl Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Yakalandı

Bartın'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Bartın'da, 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi başarılı bir operasyonla yakalandı. Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dolandırıcılık Suçundan Cezası Vardı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde, dolandırıcılık suçlarından dolayı hakkında 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.T.E. (27) isimli zanlı, evinde gözaltına alındı. S.T.E.'nin, çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirdiği dolandırıcılık eylemleri nedeniyle bu ağır ceza ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.