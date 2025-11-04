Bartın'da Aç Kalan Çakal Yavruları Şehir Merkezinde Görüntülendi

Bartın merkezinde çöp konteynerleri etrafında üç aç çakal yavrusu görüntülendi; yavrular ağaçlık alana saklandı, bölgede bir tilki yavrusu ve yabani hayvan sesleri kaydedildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 03:35
Çöp konteynerleri çevresinde bulunan yavrular, araç sesleriyle tekrar ağaçlık alana kaçtı

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi'ne bağlı 13 Nolu sokak ile Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Atatürk Caddesi üzerinde, çöp konteynerleri çevresinde 3 çakal yavrusu görüntülendi.

Görüntülerde, yavruların Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki ağaç ve çalılık alandan çıktığı, bir süre konteynerler etrafında dolaştıkları ve yanlarından geçen araçların sesinden korkarak tekrar ağaçlık alana saklandıkları yer alıyor.

Gece yarısından sonra çekilen görüntülerde ise iki çakal yavrusunun birlikte gezdiği anlar ve aynı bölgede bir tilki yavrusunun görüldüğü belirtildi.

Kaydedilen görüntülerde ayrıca çalılık alandaki yabani hayvanların sesleri de duyuldu; kayıtlar, bölgede yaban hayatının şehir içi alanlara yöneldiğine işaret ediyor.

