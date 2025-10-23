Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu yaşamını yitirdi; iki kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:54
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza ve olay yerindeki müdahale

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı araca çarptı. Ardından yol kenarında bulunan durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23)'na çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tatlıoğlu'nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltında ve görüntüler

Olay sonrası yapılan kontrollerde F.T.'nin alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşamını yitiren genç kızın, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi...

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da 105 bin 279 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 5 Gözaltı
2
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
3
Tunç: Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim‑Savcı Yardımcılığıyla Yargıda Kaliteyi Artıracağız
4
Marmara'da Eylül Yağışları %65 Azaldı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 Yılın En Düşüğünde
5
Kastamonu'da Kırık Far İziyle Minibüs Sürücüsü Tutuklandı
6
Adana'da Otomobilde Ölü Bulunan İlyas Ünalan Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
7
Türkiye-Afrika Yatırımları: Afrikalı İş İnsanlarından Türk Yatırımcılara Çağrı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde