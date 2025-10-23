Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza ve olay yerindeki müdahale

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı araca çarptı. Ardından yol kenarında bulunan durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23)'na çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Edanur Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tatlıoğlu'nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltında ve görüntüler

Olay sonrası yapılan kontrollerde F.T.'nin alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşamını yitiren genç kızın, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

