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Bartın'da Alkolün Etkisiyle Irmağa Düşen Adam Kurtarıldı

Bartın'da alkol etkisiyle ırmağa düşen 65 yaşındaki A.Y. itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:48
Bartın'da Alkolün Etkisiyle Irmağa Düşen Adam Kurtarıldı

Bartın'da Gizli Tehlike: Alkol ve Denge Kaybı

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi mevkisinde, 65 yaşındaki A.Y. alkol alırken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten ırmağa düştü.

Olay sırasında bağırarak yardım isteyen A.Y.'nin sesini duyan polis ekipleri, yerin engebeli ve çamurlu olması sebebiyle durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, A.Y.'yi kurtarmak için beline halat bağlayarak sudan çıkardı. Olayın ardından A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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