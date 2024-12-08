Bartın'da Araç Çarpan Ayı Yavrusu Hayatını Kaybetti

Bartın'da, kara yoluna inen bir ayı yavrusu, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Amasra ilçesinin Ahatlar mevkisinde meydana geldi. Yolda hareketsiz duran ayı yavrusunu gören sürücü, durumu hemen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, dişi olduğu belirlenen ayı yavrusunun bir aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimi Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz kış uykusuna yatmayan ayı yavrusunun araç çarpması sonucu iç kanama nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Kandıralı, "Bir yaşındaki dişi bozayı annesiyle kaza geçirmiştir. Annesi, ufak bir yarayla ormana kaçmıştır. Yavru ayıyı aldık, ormanlık alanda gömme işlemini gerçekleştireceğiz," şeklinde konuştu.