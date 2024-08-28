Bartın'da Eşini Yaralayan Zanlı ve Arkadaşı Tutuklandı

Bartın'da Silahlı Saldırı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi silahla yaralayan Okan P. (30) ve arkadaşının tutuklandığı bildirildi.
Olayın Detayları
Olay, Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Okan P., ablasını ziyaret eden eşi Ahsen Nur P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlıların Yakalanması
Zanlının, otomobiliyle Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Okan P.'yi takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından Okan P.'nin aracı polis aracına çarparak durdu. Araçta bulunan Okan P. ve arkadaşı U.G., hafif yaralanmalarla Cide Devlet Hastanesine götürüldü.
Adliyede Sonuç
Gözaltına alınan zanlılar, hastanelerdeki tedavilerinin ardından Bartın'a sevk edildi. Amasra Adliyesi'nde savcılık ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan Okan P. ve U.G. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.