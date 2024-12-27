Bartın'da Kaçak Avcıya 11.966 TL Ceza Uygulandı

Bartın'da Kaçak Avcılıkta Cezalar Artıyor

Bartın'da kaçak avlanan bir kişiye 11.966 lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Epçiler köyünde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir şahsın kaçak avcılıkla meşgul olduğunu tespit etti.

Yasa Dışı Avlanma Belgelendi

Boz ördek vurduğu belirlenen ve üzerinde yivsiz av tüfeği bulunan şüpheli S.N.K.'ye "avlanması yasak türü avladığı" gerekçesiyle 11.966 lira ceza uygulandı. Jandarma, şüphelinin av tüfeğine el koyarken, vurulan boz ördek ise Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

Yetkili kurumlar, bu tür yasadışı avlanmaların önlenmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.