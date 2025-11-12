Bartın'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 2 Gözaltı

Jandarma, Bartın Ulus Kumluca'da kaçak kazı yapan İ.Ş. ve R.A.'yı suçüstü yakaladı; çok sayıda alet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:01
Ulus ilçesi Kumluca beldesinde operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi ormanlık alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucunda ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.Ş. ve R.A. isimli iki şahıs suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüphelilerin kazı yaptıkları bölgede ele geçirilen malzemeler: 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet mermi, 1 adet Spiral, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 6 adet hilti ucu, 2 adet levye, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet balta, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet el testeresi, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet metre, 1 adet el feneri, 1 adet kafa lambası, 1 adet alet çantası, 1 adet 5 lt benzin.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

