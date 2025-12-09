DOLAR
42,57 -0,05%
EURO
49,54 0,1%
ALTIN
5.763,8 -0,43%
BITCOIN
3.988.064,95 -3,29%

Bartın'da KADES İhbari: Jandarma Müdahalesi Cinayeti Önledi

Bartın Abdipaşa'da KADES ile yardım isteyen kadının ihbarı üzerine jandarma müdahale etti; 4 saatlik iknadan sonra A.G. kendini silahla vurarak ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:34
Bartın'da KADES İhbari: Jandarma Müdahalesi Cinayeti Önledi

Bartın'da KADES İhbari: Jandarma Müdahalesi Cinayeti Önledi

Abdipaşa’da 4 saatlik ikna çabası sonrası şüpheli ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abdipaşa’da pazarcılık yapan A.G., elinde silahla sevgilisi E.Ü.'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, KADES yoluyla yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti.

Jandarmaları gören A.G., Cumhuriyet Caddesi’nde iki bina arasındaki boş bir alana girerek tabancasını çıkardı. Şüpheli, tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş ederek sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı ve çevre güvenliğini sağladı.

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca A.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sürecin ardından A.G., kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra devlet hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BARTIN'DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ŞAHSI, JANDARMANIN ANINDA MÜDAHALESİ ÖNLEDİ. JANDARMANIN 4...

BARTIN'DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ŞAHSI, JANDARMANIN ANINDA MÜDAHALESİ ÖNLEDİ. JANDARMANIN 4 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞI ŞAHIS, SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU. AĞIR YARALANAN ŞAHIS, HASTANEYE KALDIRILDI.

BARTIN'DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ŞAHSI, JANDARMANIN ANINDA MÜDAHALESİ ÖNLEDİ. JANDARMANIN 4...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
3
Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar
4
Zelenskiy ve Meloni Görüşmesi: Barış Planı Yakında ABD'ye Sunulacak
5
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
6
Düzce'de Denetimlerde 64 Gözaltı, 17 Tutuklama
7
Beykoz'da Tadilat Tartışması Silahlı Sona Erdi: Yusuf Emir Güner Öldü

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi