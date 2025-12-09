Bartın'da KADES İhbari: Jandarma Müdahalesi Cinayeti Önledi

Abdipaşa’da 4 saatlik ikna çabası sonrası şüpheli ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abdipaşa’da pazarcılık yapan A.G., elinde silahla sevgilisi E.Ü.'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, KADES yoluyla yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti.

Jandarmaları gören A.G., Cumhuriyet Caddesi’nde iki bina arasındaki boş bir alana girerek tabancasını çıkardı. Şüpheli, tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş ederek sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı ve çevre güvenliğini sağladı.

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca A.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sürecin ardından A.G., kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra devlet hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

