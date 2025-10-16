Bartın'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 250 Sülün Doğaya Salındı

Bartın Amasra Topderesi'nde kahverengi kokarca mücadelesi kapsamında DKMP tarafından 250 sülün doğaya salındı; fotokapanlarla izleme yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:59
Bartın'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 250 Sülün Doğaya Salındı

Bartın'da kahverengi kokarca mücadelesinde 250 sülün doğaya salındı

Amasra Topderesi'nde düzenlenen salım programına Vali, protokol ve öğrenciler katıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü tarafından, Bartın'da fındık üretimine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 250 sülün doğaya bırakıldı.

Salım programı Amasra ilçesi Topderesi köyü'nde düzenlendi; Vali Nurtaç Arslan, protokol üyeleri ve öğrenciler sülünleri doğaya saldı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada ekosistemin dengesini ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülünlerin doğaya salınmasının önemine vurgu yaptı.

Arslan, "Kimyasal mücadelenin yanı sıra sülünler de kokarca zararlısına karşı biyolojik olarak katkı sağlayacak. Sülünleri saldığımız alan avlanmaya yasak bölge. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Avlanırken sülünlerimize dokunmamalarını, yasaklara uymalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Bugün burada doğaya saldığımız 250 sülün inşallah doğanın dengesine önemli katkı sağlar." dedi.

Salım yapılan bölgede sülünlerin doğayla uyumlu yaşamalarını takip etmek amacıyla DKMP tarafından fotokapanlarla izleme yapılacağı belirtildi.

Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, DKMP 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, köy muhtarları, avcı dernek temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünce, Bartın'da fındıkta zarara neden olan...

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünce, Bartın'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 250 sülün doğaya bırakıldı. Amasra ilçesi Topderesi köyünde düzenlenen programda, Vali Nurtaç Arslan (fotoğrafta), protokol üyeleri ve öğrenciler sülünleri doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünce, Bartın'da fındıkta zarara neden olan...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?