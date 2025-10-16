Bartın'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 250 Sülün Doğaya Salındı

Bartın'da kahverengi kokarca mücadelesinde 250 sülün doğaya salındı

Amasra Topderesi'nde düzenlenen salım programına Vali, protokol ve öğrenciler katıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü tarafından, Bartın'da fındık üretimine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 250 sülün doğaya bırakıldı.

Salım programı Amasra ilçesi Topderesi köyü'nde düzenlendi; Vali Nurtaç Arslan, protokol üyeleri ve öğrenciler sülünleri doğaya saldı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada ekosistemin dengesini ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülünlerin doğaya salınmasının önemine vurgu yaptı.

Arslan, "Kimyasal mücadelenin yanı sıra sülünler de kokarca zararlısına karşı biyolojik olarak katkı sağlayacak. Sülünleri saldığımız alan avlanmaya yasak bölge. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Avlanırken sülünlerimize dokunmamalarını, yasaklara uymalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Bugün burada doğaya saldığımız 250 sülün inşallah doğanın dengesine önemli katkı sağlar." dedi.

Salım yapılan bölgede sülünlerin doğayla uyumlu yaşamalarını takip etmek amacıyla DKMP tarafından fotokapanlarla izleme yapılacağı belirtildi.

Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, DKMP 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, köy muhtarları, avcı dernek temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katıldı.

