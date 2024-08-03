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Bartın'da Kudüs İçin Kıyamdayız Etkinliği Gerçekleşti

Bartın'da 'Kudüs için Kıyamdayız' etkinliği yapıldı ve Gazze'deki saldırılara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:03
Bartın'da Kudüs İçin Kıyamdayız Etkinliği Gerçekleşti

Bartın’da Kudüs İçin Kıyamdayız Etkinliği

Bartın’da, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Kudüs için Kıyamdayız' etkinliği düzenlendi. Bu anlamlı organizasyon, Bartın Sivil İrade Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Akşam Namazı ve Dualar

Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, akşam namazı kılmak üzere toplandı. Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından dualar edildi. Türk ve Filistin bayrakları ile dolu sloganlar atarak Hükümet Caddesi’ne kadar yürüyüş düzenlediler. Taşıdıkları dövizlerde ise 'Gazze'de soykırım var', 'Özgür Filistin', 'Filistin halkı yalnız değildir' gibi ifadeler yer aldı.

Platform Yetkilisinin Açıklamaları

Etkinlikte söz alan platform sözcüsü Kadir Demez, İsmail Heniyye’nin Müslümanları 3 Ağustos'ta meydanlara çağırdığını hatırlattı. Heniyye’nin davetinin gerçekleşmediğini belirten Demez, "Rabbimiz ona daha değerli, daha ulvi bir makam hediye ederek şehitlik nasip etti. Rabbim şehadetini kabul etsin, bizleri de bağışlasın." şeklinde konuştu.

Demez, sadece Gazze’deki soykırımı lanetlemek amacıyla toplanmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda İsmail Heniyye’yi susturarak bizi yıldıracaklarını sananlara en güzel yanıtı vermek için buradayız" dedi.

Şehitlik Vurgusu ve Katılımcılar

Şehadetin özendikleri bir makam olduğunu vurgulayan Demez, "Bilmiyorlar ki şehitler ölmez. Bu millet, bu ümmet şehitler yatağıdır. Sıcak demire vurulan çekiç darbeleri gibi şehadet haberleri bizi güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Birlikteliğe seslenen etkinliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Müftüsü Ömer Keskin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız"...

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

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