Bartın'da Motosiklet Kazasında İki Çocuk Yaralandı

Bartın'da Kaza: 2 Çocuk Yaralı

Bartın'da ehliyetsiz olarak motosiklet süren bir çocuk, kamyonete çarptı ve iki kişi yaralandı. Kaza, B.C.N. (13) tarafından kullanılan plakası henüz tespit edilemeyen motosikletin, önünde ilerleyen 06 BJ 9336 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerindeki çağrılar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada ağır yaralanan sürücü B.C.N. ve arkasındaki 14 yaşındaki arkadaşı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmiş değil.