Bartın'da Oto Tamircisi Egzoz Gazından Zehirlendi

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde, sahibi Bekir Aydın'dan (38) bir süredir haber alamayan yakınları endişelenerek iş yerine itibarıyla hareket etti.

İş yerinde bir aracı çalışır vaziyette bulan ve yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın detaylarına göre, Aydın'ın egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Talihsiz otomotiv ustasının cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.