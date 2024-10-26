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Bartın'da Özel Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Amasra'da bir maden ocağındaki göçükte 35 yaşındaki işçi Ferdi T. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:38
Bartın'da Özel Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'daki Maden Ocağında Üzücü Olay

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel bir maden ocağında yaşanan göçük sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Tarlaağzı köyü bölgesindeki maden ocağında galeri açma işlemi sırasında, eksi 300 kodunda aniden bir göçük meydana geldi. Bu talihsiz olayda mesai arkadaşları, göçük altında kalan işçi Ferdi T. için kurtarma çalışmaları başlattı.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonrası

Göçükten yaralı olarak çıkarılan Ferdi T., hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 yaşındaki işçi kurtarılamadı.

Bu acı olay, bölgede çalışan diğer işçilerin ve ailelerinin büyük bir üzüntü yaşamasına sebep oldu.

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