Bartın'da Sağlıklı Hayat Merkezi Çocuk Akademisi Eğitimleri Başladı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, 12 yaş grubu çocuklar ile ailelerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri başlatıldı. Amaç, aile içinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalıcı hâle getirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesidir.

Program ve Hedef Kitle

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çocuk Akademisi eğitimlerinin yalnızca anne ve babalara değil; anneanne, babaanne ve dedelere de açık olduğu vurgulandı. Program ilk etapta kurum personeli ile belediye personeline yönelik olarak Şehit Furkan Sağlıklı Hayat Merkezi nde başlatıldı. Eğitimleri, Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Çocuk Gelişimci Dilek İncekara veriyor.

Eğitim İçerikleri

Çocuk Akademisi kapsamında ailelere; çocuk sağlığı, hijyen, beslenme, ekran kullanımı ve davranış yönetimi konularında bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca program bünyesinde sunulan diğer eğitimler şunlardır:

Bebek Akademisi: Gebelik döneminden itibaren anne-babalara ve anne-baba adaylarına bebek bakımı, beslenme, bağışıklama ve ebeveynlik rolleri konularında rehberlik sunulacak.

Genç Akademisi: Ergenlik dönemindeki gençlere yönelik olarak ruhsal ve fiziksel değişimler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, teknoloji ve ekran kullanımı, stresle başa çıkma ve zararlı alışkanlıklardan korunma konularında destek verilecek.

Başvuru ve Kayıt

Bartın’da eğitime katılmak isteyen vatandaşların, Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurması veya 0378 228 40 10 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturmaları gerekiyor.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ ÇOCUK AKADEMİSİ FAALİYETLERİ BAŞLADI