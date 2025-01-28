Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı

Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu

Bartın ve Amasra ilçelerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 17 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde yapıldı.

Suçlamalar ve Soruşturma Kapsamı

Soruşturma, sahte rapor düzenleme, aracılık etme, başkalarına ait kan ve idrar örneklerini kullanma, ayrıca iş vaadiyle menfaat sağlama iddiaları üzerine odaklandı. Bu kapsamda Bartın ve Amasra ilçe merkezlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınanlar ve İşlemler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu toplam 17 şüpheli yakalandı. Şu anda zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.